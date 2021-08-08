08 августа 2021, 10:35
Происшествия

Три человека получили травмы в ДТП на трассе в Карелии

«Рено Дастер» и ВАЗ-2112 столкнулись в Пряжинском районе

Автомобили «Рено Дастер» и ВАЗ-2112 столкнулись минувшим вечером на дороге Крошнозеро-Эссойла в Пряжинском районе. Первые подробности рассказали в ГИБДД.

При прохождении правого поворота автомобиль «Рено» под управлением 56-летнего водителя выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем ВАЗ.

В итоге такого маневра травмированы водитель и два пассажира «Рено». Дорожная полиция проводит проверку. (фото beta.nv86.ru)

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