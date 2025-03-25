Автомобилистам дали советы по выбору шин

Российским автомобилистам дали несколько советов по выбору шин.

Срок годности у некоторых производителей шин всего пять лет, но при неправильном хранении авторезина может прийти в негодность и раньше. Если авторезина хранится долго, она высыхает, теряет эластичность, становится белесой, покрывается трещинами. Использовать такие колеса опасно. Перед покупкой нужно внимательно осмотреть шины и выбрать более «свежие» - год-два с момента производства до продажи. Дата указывается на боковине ближе к диску - четыре цифры в овале. Первые две обозначают неделю производства, вторые две – год, пишут «Известия».

Следует изучить надпись на шинах, чтобы оценить преимущества и дополнительные характеристики, которые может быть и не нужны, но отражаются на ценнике.

Например, надпись RunFlat означает усиленные боковины, на которых машина может ехать и при спущенном колесе. Надписи со словом Seal указывают на герметик внутри покрышки, умеющий затягивать небольшие проколы.

Авторезину рекомендуют выбирать под условия эксплуатации. Шипованные колеса будут шумнее и увеличивают расход топлива. Нешипованные тише, экономичнее, бывают «скандинавскими» из мягкой резины для снежной зимы и «европейскими» из резины тверже для теплых регионов. Также выбирать колеса следует по размеру, чтобы не убить подвеску и не нарушить работу электронных датчиков ABS и ESP.

Покупать шины с рук рискованно. На такую резину дают хорошую скидку, но можно попасть в неприятность. Нужно внимательно проверять состояние шин, смотреть на дату производства и оценить условия хранения.