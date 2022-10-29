Автоэксперт назвал оптимальные сроки эксплуатации шин

У всего есть свой срок годности, в том числе и у автомобильной резины. По словам автоэксперта Ильи Ивановского, оптимальный срок эксплуатации авторезины в среднем это четыре сезона. Если владелец авто аккуратно пользуется шинами и грамотно хранит их, то срок эксплуатации увеличивается. По словам Ивановского, это 5-6 сезонов.

Узнать срок годности авторезины можно, поможет маркировка - штамп с четырехзначной цифрой.

Первые две цифры - количество недель от начала года. Если ориентироваться на них, то можно вычислить месяц выпуска резины. Оставшиеся две цифры - это год выпуска.

«При выборе резины стоит ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. Это чревато не только неэффективностью шин, но и попаданием в ДТП»,

- цитирует автоэксперта «Известия».

В Петрозаводске старую резину автовладельцы могут сдать в ПМУП «Автоспецтранс». На территории предприятия установлен специальный контейнер. Утилизировать шины здесь можно ежедневно с 9:00 до 16:00. Также в Карелии стартовал сезон смены летних шин. В ближайшие дни в республике ожидается снег, понижение температуры, может возникнуть гололедица. (фото unsplash.com, Robert Laursoo)