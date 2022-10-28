Проезд на Кукковке стали ремонтировать после вмешательства прокуратуры

Прокуратура нашла выбоины на участках дороги на протяжении Сердобольского проезда от улицы Сортавальской до дома №24-а по улице Питкярантская в Петрозаводске. Наличие дефектов на проезжей части противоречит действующим требованиям законодательства о содержании автомобильных дорог.

После проверки прокуратура внесла мэру Владимиру Любарскому представление об устранении нарушений закона. В ведомстве отметили, что представление было рассмотрено и удовлетворено.

Администрация столицы Карелии заключила контракт на выполнение работ. Сейчас дорогу ремонтируют. (фото «Петрозаводск говорит)