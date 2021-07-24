Автобус с туристами попал в ДТП в Краснодарском крае, погибли двое

Сегодня на Кубани автобус с туристами съехал с трассы в кювет. Автобус ехал из города Кореновск в поселок Мезмай. В салоне находились 22 пассажира. Очевидцы записали видео с места аварии. Кадры публикует издание «Известия».

По сообщению ТАСС, два человека погибли, также есть пострадавшие. Авария произошла в Апшеронском районе в поселке Мезмай. Прокуратура проводит проверку. Возможной причиной аварии мог стать отказ тормозной системы, пишет издание. (фото скриншот)