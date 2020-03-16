Андрей Мазуровский: «Наша задача не в том, чтобы понравиться министру»

Мы уже сообщали, что в Законодательном собрании Карелии создана рабочая группа по организации первичной медико-санитарной помощи на территории республики. Насущная необходимость создания такой площадки была вызвана тем, что проводимая правительством «оптимизация» первичного вена здравоохранения привела к тому, что огромное количество населения Карелии, особенно в районах, осталось вовсе без медицинской помощи.

И вот рабочая группа действует уже три месяца. Пора подводить первые итоги. Мы поговорили с председателем рабочей группы, депутатом Законодательного собрания Андреем Мазуровским.

– Вы знаете, что в последнее время президент России Путин в своих выступлениях несколько раз обращался к теме к теме краха первичного звена медицины. В результате был сформирован перечень поручений президента по этому вопросу. И первое, чем мы занялись, это как раз оценка состояний медико-санитарной помощи в Карелии и соответствие ее тем требованиям, которые предъявил президент. Сегодня мы, депутаты карельского парламента, гораздо лучше понимаем состояний медицины в районах республики и видим причины, в силу которых первичное вено здравоохранения фактически развалено.

– Андрей Афанасьевич, мне приходилось слышать высказываемые сомнения в компетентности рабочей группы – ведь в ней работают на профессионалы-медики, а люди, весьма далекие от медицины. Почему это так?

– К сожалению, мы вынуждены признать, что в карельской медицине созданы такие условия, так выстроены внутренние взаимоотношения, что профессиональные, работающие врачи, фельдшеры, медсестры не могут говорить о своих проблемах.

Их рты надежно заклеены лейкопластырем. И название этому лейкопластырю – страх.

Да, люди боятся что-то открыто говорить, высказывать претензии, поднимать проблемы! А с теми, кто осмеливается открыть рот, расправляются быстро и жестко. Все боятся потерять работу и предпочитают не спорить с начальством.

Нужна была хоть одна официальная площадка, куда медики могли бы обратиться со своими проблемами без риска быть уволенными или как-то наказанными. Где их выслушают, поймут и постараются помочь. Где могут в чем-то скорректировать позицию Минздрава Карелии. И, вы знаете, медики потянулись к нам, стали делиться своими проблемами и мыслями. Я считаю, что это очень хорошо, поскольку сегодня мы видим картину не хуже, чем минздрав, а может, даже лучше, полнее.

– Вы говорили о причинах негативной ситуации в первичном звене. Каковы основные из них, по мнению членов рабочей группы?

– Как ни странно, основной комплекс причин – не медицинского, а инфраструктурного характера. Дело в общей неразвитости территории республики.

В самом деле: в последнее время мы не можем не отметить существенного улучшения положения в, так сказать, «большой медицине». Это и отличное оснащение Республиканской больницы, других медицинских центров. Новейшее оборудование, отлично подготовленные специалисты. Надо сказать, что во многом это заслуга уже правительства Парфенчикова. Например, наконец-то у нас появилась реально работающая санитарная авиация, которая позволяет из любой точки в Карелии оперативно доставить больного в Петрозаводск или даже в столицы. При прежних губернаторах мы об этом только говорили – теперь видим результат.

Но есть вещи, которые сводят все это на нет.

Представьте, например, что у нас до сих пор огромное количество населенных пунктов, где просто нет связи. Никакой! Десятки поселков, где люди вынуждены выходить на дорогу, останавливать машины и просить водителей вызвать скорую помощь, когда они окажутся в зоне покрытия сотовой связи.

И пусть будут даже замечательные машины скорой помощи, пусть будет вся санитарная авиация – но доступа к этому всему у жителей удаленных поселков нет, пока нет устойчивой, современной связи. И мы даем правительству рекомендации: обеспечить такие населенные пункты спутниковой связью. Не настолько это дорого в наше время, чтоб рисковать человеческими жизнями.

Другая проблема, всем хорошо известная: дороги. А ведь это – тоже вопрос доступности медпомощи. Если скорая не может доехать до поселка из-за состояния дорог – на что рассчитывать людям? Опять-таки работая группа высказывает правительству необходимые рекомендации и будет следить за их исполнением.

– В СМИ постоянно публикуется информация о том, что и самих медиков в районах остро не хватает. В поселениях строят новый ФАПы – а работать-то в них некому!

– В медучреждениях республики на сегодня не хватает более 300 врачей и более 500 работников среднего звена – фельдшеров и медсестер. И мы вынуждены констатировать, что вопросы подготовки кадров, кадрового резерва у нас просто в завале. И вроде бы работает мединститут в университете, есть учебное заведение, которое готовит средний медперсонал. Но где выпускники? Почему они не приходят в медучреждения? Этим мы в рабочей группе тоже озадачились. Провели небольшое исследование, которое дало интересный результат.

Раньше одной из причин отсутствия кадров в районах была бытовая неустроенность, отсутствие жилья. Но сейчас проблему жилья для медиков мы в Карелии мы решаем. Выделены деньги в бюджете. Но эти деньги в какой-то части остаются невостребованными: нет заявок!

Разговариваем со студентами-медиками: что мешает ехать на работу в райцентры, в село? Оказывается – недостаточная подготовка! Неуверенность в своих силах. Страх остаться один на один с пациентом. Они обучались несколько лет в основном на манекенах. А лечить реального человека – это совсем другое дело, совсем другой уровень ответственности! Молодые люди просто опасаются, что не справятся.

Поэтому одна из рекомендаций, которые выработала рабочая группа, это создание системы наставничества для молодых врачей на профессиональной, платной основе. Чтобы у каждого молодого специалиста был свой наставник, опытный специалист – из числа врачей, например, республиканской больницы. И чтобы к этому наставнику можно было обратиться за помощью, советом, консультацией в любое время дня и ночи. Чтобы молодой врач мог чувствовать себя увереннее и спокойнее, мог поставить более точный диагноз пациенту.

– Рабочая группа выработала весьма объемный список рекомендаций. Что с ними будет дальше? Как сделать, чтобы они не пропали в бюрократических водоворотах?

– Наши рекомендации мы направили во все инстанции, от которых зависит решение вопросов, в том числе – в федеральные органы власти. Ведь не секрет, что большинство проблем в медицине – общефедеральные и могут быть решены только на федеральном уровне. Прежде всего – это система нормативов, которая одна на всю страну и совершенно не учитывает местные условия. Эти нормативы выдумывали люди, сидящие в Москве, и писали они их для Москвы. А как по этим нормам работать в регионах – никому дела нет. Вот должен, по их нормативам, врач принять пятнадцать человек в день – а если не принял, то вроде как и не работал! А где он в поселке возьмет столько больных, если, конечно, не эпидемия? Ну ведь надо понимать, что у нас плотность населения – не как в Москве, огромные расстояния между населенными пунктами. Но это не означает, что граждан можно оставить без врача. Значит, для нас нужны какие-то свои нормативы, которые позволили бы медикам нормально работать, получать зарплату, а критерием эффективности должно быть состояние здоровья населения, а не количество принятых больных и выписанных справок.

Я уже не раз говорю, что нужно в масштабах страны отменять всю эту навязанную нам страховую медицину и возвращать испытанную советскую систему всеобщей бесплатной медицинской помощи. С нынешней медициной народ просто не выживет.

– Как минздрав Карелии поддерживает деятельность вашей рабочей группы?

– Как ни странно, не только не поддерживает, но и противится ей! Такое впечатление, будто они подозревают нас в умысле разрушить медицину, а не улучшить положение дел. Мне кажется, со стороны минздрава тут отношения определяются не деловыми вопросами, а честью мундира. Мы пытаемся высказывать рекомендации минздраву, а министр Охлопков, похоже, не очень-то склонен серьезно относиться к любому другому мнению, кроме своего.

К сожалению, мы об этом тоже вынуждены говорить. У министра – авторитарный стиль работы, в минздраве, по нашему мнению, отсутствует коллегиальность принятия решений. А авторитаризм в медицине – штука опасная.

Мы видим, что на ключевых должностях в минздраве Карелии оказываются случайные люди, чей профессионализм под большим вопросом. Например, в 2019 году на должность начальника отдела государственной службы и кадров министерства назначен молодой человек, который еще год назад работал ведущим корпоративов. По образованию – эстрадный артист. Я уж не знаю, какой он артист, но на сегодняшний день методической и организационной работы по привлечению кадров в медучреждения не проводится. Развален институт главных внештатных специалистов. Полностью отсутствует контакт и взаимодействие с медицинским институтом университета. По сути, единственное, что сделано этим начальником: главным врачам в трудовые договоры добавлен пункт о персональной ответственности за укомплектованность кадрами. Перевалили проблему, как говорится, с больной головы на здоровую…

На должность руководителя Центра паллиативной помощи назначен бывший главврач поликлиники № 3, в свое время имевший проблемы с расходованием бюджетных средств. На должность его заместителя бывший работник центра платных услуг БСМП, который был подвергнут уголовному преследованию за какие-то там дела в этом центре. А ведь деятельность Центра паллиативной помощи предполагает закупку значительного объема лекарств, в том числе наркосодержащих, закупку продуктов питания…

В районах руководители медучреждений говорят, что нередко они получают от минздрава указания и распоряжения в соцсетях и мессенджерах, от них требуют немедленного исполнения, не считаясь с тем, реально ли это исполнение вообще.

Отсюда – эффективность управления. Один только пример: все помнят новогодние праздники, когда в Петрозаводске было очень скользко, много травм на улицах, а приемное отделение БСМП задыхалось от наплыва пациентов. Люди с травмами по пять часов сидели в очереди… Почему был такой аврал? Да просто минздрав забыл дать указание травмпункту, что надо работать в эти дни! А министр, по нашим сведениям, даже не знал, что травмпункт закрыт… Нормально?

За время работы в Карелии министра Охлопкова кредиторская задолженность медучреждений выросла так, что в конце 2019 года пришлось выделять дополнительное бюджетное финансирование на частичное погашение долгов… То есть мы на рабочей группе говорим о том, что в отрасли недостает не ресурсов, а правильной организации работы. Не удивительно, что министру это не нравится. Но наша задача – не в том, чтобы кому-то понравиться. А чтобы сделать первичную медицинскую помощь по-настоящему доступной жителям Карелии. Именно этого от нас требуют избиратели.