Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне

Российский лыжник Александр Большунов впервые стал чемпионом мира по лыжным гонкам. Сегодня он занял первое место в скиатлоне на чемпионате мира, проходящем в немецком Оберсдорфе.

Россиянин прошел дистанцию в 15 километров классическим стилем и 15 - свободным стилем за один час, 11 минут и 33,9 секунды. На втором месте расположился норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставший от лидера на 1,1 секунды. Третье место занял еще один норвежец Ханс Кристер Холунн, отставший на 1,7 секунды.

Для Большунова золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он завоевал четыре серебряные медали.

В женском скиатлоне россиянки остались без наград. Фото ria.ru