Мужчина пошел за пиццей и в одночасье стал миллионером

Житель американского штата Массачусетс пошел в магазин за пиццей и выиграл суперприз в лотерею. Об этом сообщает издание UPI.

Томас Напиорковский рассказал, что выбирал пиццу, когда его внимание привлек автомат с лотерейными билетами. Он приобрел билет мгновенной лотереи Diamond Millions и в одночасье стал долларовым миллионером, выиграв, в пересчете на рубли, около 75 миллионов рублей.

Победитель рассказал, что на выигранные деньги планирует, помимо прочего, купить жене новый автомобиль. Фото banketservice.ru