24 января: Главные видео, фото и новости дня

— Автомобиль сбил молодую женщину в Петрозаводске и скрылся с места ДТП. Водитель, сбивший пешехода, объявлен в розыск в карельской столице.

— Петрозаводчане смогут попробовать блокадный хлеб. Акция памяти, посвященная снятию блокады Ленинграда, пройдет 27 января на Древлянке.

— Билеты на поезд из Петрозаводска в Москву станут невозвратными. Покупатели невозвратных билетов экономят, но не могут вернуть билеты в кассу.

— У карельских медвежат-сирот диагностировали пневмонию. Медвежат Кузю и Карела пытаются спасти специалисты; о третьем медвежонке ничего не известно.

— Кадровые изменения произошли в правительстве Карелии. Артур Парфенчиков освободил Екатерину Биктимирову от должности руководителя республиканского управления по туризму.

— Новые светофоры установят на четырех улицах в Петрозаводске. Общая стоимость работ по установке светофорных объектов составит около 20 миллионов рублей.

— СК возбудил дело из-за смерти жителя Карелии, не дождавшегося скорой. Следователи изучают факт несвоевременного оказания медицинской помощи в Медвежьегорском районе, виновным грозит до пяти лет колонии.

— Дополнительные «Ласточки» поедут в Карелию. В февральские и мартовские праздники между Санкт-Петербургом и Рускеалой будет ходить больше поездов.

— В Карелии хотят создать реабилитационный центр для диких животных. Петрозаводские зоозащитники считают необходимым оказывать помощь лесным зверям и птицам, попавшим в беду.