Все билеты проданы: «Творческая мастерская» поставила «Матренин двор»

Рассказ Александра Солженицына «Матренин двор», написанный полвека назад и опубликованный в 1963 году в журнале «Новый мир», стал событием не только в советской литературе. Нобелевская премия Александру Исаевичу была присуждена в том числе и за него.

Актеры «Творческой мастерской» Людмила и Валерий Баулины признались, что им захотелось просто прочесть со сцены «Матренин двор», но надо было как-то ее оформить. Обратились к художнику, сценографу Наталье Кирилловой, с которой делали свою предыдущую постановку «Кто любит меня?». Наталья приехала в Петрозаводск, послушала и сказала: «Надо ставить спектакль...»

На театральной афише она и фигурирует как автор спектакля. Идея, сценография, костюмы, светопись — все ее: и «портрет козы», и фотографии в рамках, и тараканы-вагоны... Цвет спектакля — черно-белый, серый, только в финале возникнет зеленый.

Режиссер Александр Побережный-Береговский перевел рассказ на язык драмы. Как рассказывает Людмила Баулина, с ним актеры разбирали мотивы поведения, логику действий героев, проясняли смыслы. И появилось живое, насыщенное событиями театральное действие.

Два героя на сцене — Игнатич, от лица которого идет повествование, и Матрена, которая раскрывает постояльцу историю своей жизни. Впрочем, что-то он сам рассказывает о ней и невольно о себе.

Валерий Баулин проживает жизнь своего героя. Мы видим, как он меняется. Много испытавший, прошедший через лагеря, а значит, столкнувшийся с человеческой подлостью, его герой вначале держит дистанцию: диалоги с Матреной на расстоянии, порой через перегородку. Но чем больше и лучше он узнает ее, тем теплее и душевнее становится сам.

И Матрена простодушно рассказывает о житье-бытье, никого не осуждая, без назиданий и поучений.

Все было в ее жизни. Любовь такая, что на всю жизнь, только несчастная: после известия о смерти своего Фаддея во время Первой мировой вышла Матрена замуж по настоянию семьи за его брата, а Фаддей вернулся и чуть не убил ее вместе с мужем. Рождались дети, но все шестеро умерли, не прожив трех месяцев. Ушли ее сила и здоровье: все отдала колхозу за палочки-трудодни и ничего взамен не получила, разве что пенсию за не вернувшегося с фронта мужа, да и ту надо было выходить по чиновничьим инстанциям.

Всю свою тяжелую жизнь Матрена трудилась беззаветно и бескорыстно, выполняла черную «мужицкую» работу и никогда не просила за нее денег... А еще у нее был старый дом, единственный в деревне, где приютили чужака Игнатича. Но дом Фаддей фактически разобрал еще при жизни героини. В конце концов он и его жадность сгубили Матрену.

И все же Людмила Баулина главной чертой своей героини делает не жертвенное страдание, а непобедимое простодушие и какой-то наивно-детский склад души. Светло она смотрит на мир.

Постепенно актеры подводят нас к мысли, что скромная, совестливая Матрена, с душой огромной и светлой, отдающая себя другим без остатка, — тот самый праведник, «без которого не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». Но никто этого в поселке Торфпродукт не понял, даже Игнатич осознал это только после гибели Матрены.

Ее двор — ее мир — растащили, погубили, но если кто-то начинает задумываться, как жить, ради чего, то не все потеряно. И становится ясно, почему в серо-черной гамме появляется зеленый цвет — символ прорастающей жизни.

Зачем театр обратился к этой истории сегодня? Может, для того, чтобы провести параллели между прошлым и сегодняшним и увидеть то, чего в суете мы не замечаем, задуматься о будущем, а может, для того, чтобы напомнить нам, что мы — люди.

Спектакль, созданный актерским талантом и мастерством, получился серьезным, искренним, вызывающим слезы сопереживания. И зрители его уже отметили.

«Великолепно!», — оценил спектакль писатель Дмитрий Новиков и написал Наталье Дмитриевне Солженицыной, пригласив в Петрозаводск. Сама она приехать не смогла, но вместо себя прислала литературоведа Ирину Мелентьеву, специалиста по творчеству писателя. Два часа длился ее разговор с авторами постановки, а в конце она заверила, что будет обязательно писать о спектакле, что обо всем расскажет Наталье Дмитриевне.

А уже через день пришла весточка от Ирины Евгеньевны, что, «как и обещала,все в красках описала и Наталья Дмитриевна сказала, что надо спектакль везти в Москву и показать его в Доме Русского Зарубежья».