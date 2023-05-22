Знакомьтесь с майскими участниками конкурса «Здоровье — не в аптеке»

С приходом тёплых солнечных дней стало меньше желающих поучаствовать в конкурсе «Здоровье — не в аптеке», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». А ведь лето — самое лучшее время для того, чтобы заняться укреплением своего здоровья! Прибавьте к этому творческий подход и некоторую долю везения — и в приложение к хорошему самочувствию вы сможете получить полезные призы от редакции!

Представляем майских участников конкурса:

Светлана Клепикова: «Считаю, что подружившись с водой, можно всегда пребывать в отличном, бодром настроении!»

Галина Демидова: «Моей подруге Нине Викторовне Резя из поселка Видлица 67 лет. За здоровьем она ходит не в аптеку. С началом снегопада и до схода снега ходит на лыжах по восемь километров каждый день. А когда начинает пригревать солнышко, она прямо на лыжне принимает солнечные ванны и приобщает к этому свою четырехлетнюю внучку Таисию».

Вера Федотова: «Наш клуб любителей скандинавской ходьбы "PROДВИЖЕНИЕ" (г. Кондопога) в мае побывал в карельской деревне Кинерма Пряжинского района. Это не первая наша поездка, мы уже посетили многие населенные пункты Кондопожского района: Гирвас, Кончезеро, Лижму, Спасскую Губу, Новинку, Марциальные воды и др. Мы не просто путешествуем и ходим, но встречаемся с местными любителями скандинавской ходьбы, обучаем их правильной технике, знакомим с элементами активного разминочного комплекса, который используем сами. Наша цель — не только знакомство с историей и культурой родного края, но и популяризация в районах скандинавской ходьбы как спорта, доступного абсолютно всем».

Владимир Винецкий: «Здоровыми нас делают не только микстуры и утренние пробежки, но и соприкосновение с прекрасным. Человек с горой мышц и мёртвой душой — всего лишь голем, пустая оболочка. Побывать в музее, приобщиться искусству мастеров, вырваться из повседневной суеты — значит принять витамин душевного здоровья».

Если вы тоже хотите похвастаться своими полезными привычками или рассказать о ком-то из ваших близких, кого можно считать примером для подражания, участвуйте в конкурсе!

Условия участия

• Присылайте фотографии, которые рассказывают о ваших здоровых привычках.

• На снимках обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи.

• Напишите несколько слов о том, что помогает вам чувствовать себя в форме, приносит радость и смысл в вашу жизнь.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Здоровье — не в аптеке». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто изображён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

Каждый месяц мы будем выбирать финалиста. Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Финалисты получат приз от редакции — книгу рецептов «Карельская кухня» от шеф-повара ресторана «Карельская горница». В конце июня редакция определит победителя, которому достанется главный приз — сертификат на классический массаж на 2000 рублей от студии массажа ALINIS.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 июня 2023 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: piqsels.com