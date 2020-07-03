Жителя Петрозаводска обокрал случайный знакомый

В полицию Петрозаводска был вынужден обратиться 41-летний мужчина. Он рассказал, что выпивал ночью, и не помнит, куда пропал его рюкзак. В нем были телефон и деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка установили, что потерпевший познакомился с компанией мужчин. Позже они повздорили, и один из новых приятелей похитил его рюкзак. 34-летний подозреваемый сообщил, что потратил найденные в рюкзаке 18 тысяч рублей на личные нужды. Оставшиеся вещи были изъяты.

Пострадавшему был причинен значительный ущерб. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.