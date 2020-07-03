Неадекватный мужчина застрял в водосточной трубе в Петрозаводске

Вчера в 15 часов 58 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. На улице Петрова в водосточной трубе для отвода вод кричал молодой мужчина, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные использовали спасательную веревку, привязали мужчину и вытащили его на поверхность.

Спасенный вел себя неадекватно, по словам очевидцев, было такое ощущение, что он находился под воздействием запрещенных препаратов. Мужчина кричал, угрожал пожарным. Тем, в свою очередь, чтобы успокоить буяна до приезда полиции, пришлось привязать его веревками к носилкам.