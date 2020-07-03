Серийного вора поймали в Кондопоге

1 июля был задержан 36-летний мужчина, совершивший серию краж в Кондопоге, сообщает Росгвардия.

В этот день сотрудники Росгвардии выехали на экстренный вызов из магазина и, подъезжая к месту, заметили убегающего мужчину. Его догнали и задержали. Позднее оказалось, что он находится в розыске.

«Директор сообщила, что этот человек неоднократно совершал хищение товаров. Только в данной торговой точке 26 мая он похитил мясную продукцию на сумму около 3000 рублей, 2 июня – аналогичные товары на сумму более 2000 рублей, 26 июня – на 2800 рублей. По всем фактам в районном отделе внутренних дел есть заявления. Задержанного передали сотрудникам полиции»,

- пишет Росгвардия.

Также есть предполжение, что пострадал не только один магазин в Кондопоге – ведётся проверка на причастность злоумышленника к иным преступлениям в Карелии.