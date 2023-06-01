Жительницу Карелии шокировали занесенные мусором могилы

На кладбище в Медвежьегорске мусором заносит могилы, расположенные около парковки и дороги.

По мнению женщины, которая сделала фотографии, мусор летит на кладбище с контейнера.

«Приезжала в Медвежьегорск, чтобы навести порядок на кладбище. Каждый год на кладбище грязно, но в этот раз... Контейнер на возвышенности и мусор летит прямо на кладбище.... Сделали забор, с большим количеством вроде калиток без дверей (не знаю, как называются эти проемы). Вся грязь на захоронениях, вся!»

- написала женщина в сообществе «Медвежьегорск Online».

Под публикацией женщины одна из подписчиц выложила фотографию чистой контейнерной площадки, рядом с которой не было никакого мусора.

Еще одна подписчица указала, что в один приезд застала чистый контейнер и убранную контейнерную площадку, но через день она увидела заваленные мусором контейнер, площадку у него и за пределами.

«Сейчас вовсю идет уборка кладбища родственниками покойных, поэтому необходимо просто вывозить мусор ежедневно, иначе вот такая картина, как у вас на фотографиях. А сколько стихийных мусорных куч вдоль дорог по кладбищу!» - написала она.

Автор снимков в качестве решения предложила тем, кто навещает могилы родных, самим убирать мусор.