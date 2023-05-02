Жительница Петрозаводска оставила работу в банке и шьет куклы

Петрозаводчанка Анжелла Чайка создает авторских кукол и мишек тедди. Об униальной работе мастера рассказала мэрия столицы Карелии. Каждая деталь, вплоть до пуговиц на одежде, выражает индивидуальный характер куклы. А ведь еще недавно Анжелла была обычным служащим - шесть лет назад она оставила работу в банке.





Герои Анжеллы носят исторические и фантазийные костюмы. Мелкие элементы приходится вышивать, мастерить или лепить из глины самостоятельно, зачастую под увеличительным стеклом. На изготовление одной куклы уходит больше месяца кропотливого труда.

Анжелла родилась в Пудоже, в Петрозаводске поступила в ПетрГУ на экономический факультет. Изначально планировала учиться дизайну одежды в Ленинграде, но мама была против ее переезда в большой и далекий город. Первых своих кукол Анжелла сшила в шесть лет. Это были котики и зайцы из клетчатых лоскутов. Дедушка поддерживал увлечение девочки, дарил книги по рукоделию, а бабушка разрешила пользоваться своей швейной машинкой. Именно тогда у Анжеллы появилась первая коллекция самодельных кукол.



Сегодня работы мастера разлетаются по всему свету. Ее куклы живут не только в городах России, но также в Белоруссии, Швеции, Франции, Германии, США и Китае.



Анжелла неоднократно становилась призером международных конкурсов, принимает участие в крупных выставках. Один из ее мишек тедди стал частью фонда московского музея космонавтики. // Фото: администрация Петрозаводска.