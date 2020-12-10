Жительница Олонца потеряла крупную сумму, пытаясь спасти вклад

В полицию Олонца обратилась 60-летняя горожанка, сообщает МВД Карелии.

Женщина заявила, что ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка. Лже-специалисты сообщили, что злоумышленики пытаются оформить на её имя кредит в полмиллиона рублей.

Жулики убедили олончанку, что для прекращения мошенничества необходимо взять на себя эти долговые обязательства через онлайн-сервис, затем обналичить часть денег – 340 тысяч рублей, и перевести их на некий «безопасный» счёт.

Запутанная аферистами женщина на все согласилась.

Звонившие в категорической форме настаивали, чтобы женщина никому не сообщала проблемах со счетом, в том числе и сотрудникам кредитной организации, в которой она будет снимать деньги. Мотивировалось это тем, что именно там жительницу Олонца и поджидают жулики.

Пострадавшая выполнила все инструкции мошенников. После этого «голоса» попросил разорвать чек из банкомата по проведённой операции. В этот момент пострадавшая поняла, что на связи с ней были мошенники.

Изображение из группы МВД по Республике Карелия