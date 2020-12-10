Женщина попала под машину в центре Петрозаводска

В ГИБДД рассказали о еще одном дорожном инцидент с участием пешехода. В центре карельской столицы, на улице Дзержинского, женщина попала под колеса иномарки.

Автонаезд произошел 9 декабря в 17:30. По информации дорожного ведомства, 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан» наехала на 51-летнюю женщину. Пешеход переходила проезжую часть по линии тротуара слева направо по ходу движения автомобиля.

Пострадавшей женщине на месте аварии оказали разовую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение ей не назначено.

Ранее мы сообщали, что на улице Калинина ночью 10 декабря был сбит мужчина. (фото cheltv.ru)