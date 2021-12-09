Жительница Кеми купила сыну вкусняшку и обнаружила там острую железку
Об опасной ситуации, которая возникла из-за хлебобулочного изделия, рассказала пользовательница группы «Подслушано Кемь» ВКонтакте. Женщина написала, что обнаружила внутри острый металлический предмет.
Что именно купила женщина, она не сообщает, пишет только, что это продукция хлебозавода, которую она в принципе очень любит. Видимо, имеется в виду Кемский хлебозавод.
В четверг, 9 ноября, жительница Кеми в очередной раз решила побаловать своего ребенка чем-то вкусным. К счастью, он отказался, мама стала есть сама и была поражена.
- Это кусочек алюминия или железа какого-то, еще и с острой как иголка торчащей фигней. Был куплен ребенку, хорошо, что он не захотел, сама ела. Сначала, когда хрустнуло на зубах, подумала - пломба выпала, а нет, там сюрприз. Крыжечка так, для сравнения, - написала она. // Фото: источник