Жительница Кеми купила сыну вкусняшку и обнаружила там острую железку

Об опасной ситуации, которая возникла из-за хлебобулочного изделия, рассказала пользовательница группы «Подслушано Кемь» ВКонтакте. Женщина написала, что обнаружила внутри острый металлический предмет.

Что именно купила женщина, она не сообщает, пишет только, что это продукция хлебозавода, которую она в принципе очень любит. Видимо, имеется в виду Кемский хлебозавод.

В четверг, 9 ноября, жительница Кеми в очередной раз решила побаловать своего ребенка чем-то вкусным. К счастью, он отказался, мама стала есть сама и была поражена.