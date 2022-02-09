Жительница Карелии стащила карту у приятеля и пошла за покупками

В полицию Прионежского района обратился 37-летний житель одного из поселков. Он рассказал о том, что с его карты списаны 3500 рублей за покупки, которые он не совершал, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрения попала 40-летняя подруга потерпевшего, которая несколько дней гостила у приятеля. Выяснилось, что женщина выбрала момент, когда ее друг уснул, забрала карту и пошла за покупками. Она приобрела алкоголь, который позже выпила. Затем злоумышленница подбросила карточку владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет колонии. Фото pixabay.com/tomekwalecki