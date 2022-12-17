17 декабря 2022, 12:18
Происшествия

Жительница Карелии отбила пса от обнаглевших волков

Хищники наведались в поселок Поросозеро. Местные жители считают, что волки ничего не боятся

Волки напали на собаку в поселке Поросозеро Суоярвского района. Хозяйке домашнего пса пришлось отбивать его от четырех хищников. Инцидент случился около двух часов ночи на улице Сплавная – это почти центр поселка.

По словам женщины, волки не боятся ни людей, ни света, ни машин.

«Совсем обнаглели эти непрошенные гости»,

рассказала хозяйка собаки редакции «Суоярвский вестник».

«Волков не пугает ни свет фонарей, ни проезжающие машины, да и на крик человека они особенно не реагируют», - считает жительница Карелии.

Хищники побывали во многих дворах поселка, в основном везде собаки были надежно спрятаны. Но около шести утра звери смогли снять с цепи добычу.

Ранее собаку задрали в поселке Тэдино Лоухского района. В региональном Минприроды сообщили, что с 1 августа охотники добыли 62 волков. // фото unsplash.com

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Поросозеро
волки
собаки
суоярвский район