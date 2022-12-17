Жительница Карелии отбила пса от обнаглевших волков

Волки напали на собаку в поселке Поросозеро Суоярвского района. Хозяйке домашнего пса пришлось отбивать его от четырех хищников. Инцидент случился около двух часов ночи на улице Сплавная – это почти центр поселка.

По словам женщины, волки не боятся ни людей, ни света, ни машин.

«Совсем обнаглели эти непрошенные гости»,

– рассказала хозяйка собаки редакции «Суоярвский вестник».

«Волков не пугает ни свет фонарей, ни проезжающие машины, да и на крик человека они особенно не реагируют», - считает жительница Карелии.

Хищники побывали во многих дворах поселка, в основном везде собаки были надежно спрятаны. Но около шести утра звери смогли снять с цепи добычу.

Ранее собаку задрали в поселке Тэдино Лоухского района. В региональном Минприроды сообщили, что с 1 августа охотники добыли 62 волков. // фото unsplash.com