Жители Панозера пишут: «SOS»! Власти отвечают: «Что поделать…»

Заместитель главы администрации Кемского муниципального района Сергей Белостоцкий прокомментировал порталу «Петрозаводск говорит» печальную ситуацию с многострадальной деревней Панозеро. Жители Панозера словно прокляты: нормальной жизни у них нет ни летом, ни зимой.

У них регулярно отключают свет, они остаются от воды, барахлит связь и интернет лишь как название. Но главная беда - связь с большой землей. О муках с дырявой переправой портал «Петрозаводск говорит» писал не раз.

Старая переправа

После шума в СМИ власти Карелии с большой помпой объявили, что установят новую переправу. В итоге она поступила от военных, затонула, подняли, подлатали... Снова обещали новую.

Но пришла зима, с ней новая беда. Разлилась река, затопила дорогу, по которой можно добраться до "Колы". В деревню не может добраться ни один транспорт: ни когда дорога была затоплена, ни когда она подмерзла.

Автомобили проваливаются, ломают о лед и колдобины бамперы. Автобус до райцентра приехал, развернулся и уехал. Не может проехать машина, везущая продукты, не может проехать машина, везущая почту и пенсии. Разумеется, не может добраться и скорая.

По словам местных жителей, не так давно в деревне умерло два человека, так их похоронить нельзя. Во-первых смерть надо зафиксировать, а для этого нужен фельдшер, во-вторых родным надо выехать на большую землю, чтобы гроб купить и обратно его привезти.

От деревни до того места, куда транспорт может добраться — почти километр. Гуляй, пенсионер. Хочешь — тащи на себе запасы продуктов для магазина. Хочешь тащи на себе гроб и фельшера в придачу.

Жители Панозеро куда только не обращались, бьют во все колокола, выкладывают в соцсети фото и видео того, как живут, а точнее — выживают. В отчаянии они написали на убитой дороге «SOS». И что же в ответ? Тишина.

Заместитель главы администрации Кемского муниципального района Сергей Белостоцкий в разговоре с корреспондентом портала "Петрозаводск говорит" вины за ситуацию не испытывал и чем помочь не знает.

- Ну а что мы тут? Дорога региональная. Автобус? Ну по сегодняшнему рейсу не знаю, не скажу. А в чем проблема? Там пройти 300 метров. Это технике не проехать, да. Но сейчас ведь лед встал? Так и идите пешком, - сообщил замглавы.

- Кардинальные меры? А какие? Ну случилось наводнение. Но мы гидрологией не занимаемся. Гидростанции открестились, но кто знает, может там затор какой-то был... Если снова наводнение? Ну спадет ведь когда-то вода. А если не спадет, то суда МЧС вызывать, а что еще поделаешь?

В МЧС, кстати, людям говорят, что раз у домов воды нет, то и не их проблема.

В сентябре прошлого года Артур Парфенчиков важно написал на своей странице, что поручил разработать проект современной переправы в Панозере. Отдельно отметил:

«Северный поселок должен быть надежно соединен с «большой землей».

Что ж, надежность впечатляет. Больше глава Карелии этой темы не касался, и в то время когда люди в Панозере вырезают на льду «SOS», где-то на другом краю Карелии он вырезает во льду лунку.

А жители Панозера словно обречены выживать каждый день. Будет ли сегодня в доме тепло, вода, электричество, а в магазине - хлеб? Будет ли возможность обратиться к врачу, да и просто позвонить, будет ли возможность добраться до большой земли? Никто никогда не знает. Каждый день - вечный сюрприз, и чаще плохой.

Изумляет, какими только посулами власти не пытаются заманить людей работать и жить на селе: и деньги вам вот, и жилье. Езжайте, дорогие! Когда же доходит до дела, чтобы сделать жизнь людей там хотя бы относительно выносимой, власть исчезает с радаров.

Так люди возят продукты

Так выглядит жилье

А это "интернет-изба". Коробка на столбе - и есть интернет.

Неужели за несколько лет невозможно справиться с проблемой старой переправы? Или, тем более, просто привести в порядок затопленную дорогу, которая в буквальном смысле оказывается для людей дорогой жизни? Вы серьезно?