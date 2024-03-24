Жители Кривого Порога получили квитанции с пятизначными числами

Текст и фото: Антонина Кябелева

Взаимоотношения между гражданами и различными организациями, работающими в жилищно-коммунальной сфере, все больше напоминают хождение по минному полю, когда не знаешь, где рванет. Недавно мы рассказывали о том, что петрозаводчане вдруг стали получать астрономические счета за отопление от ПАО «ТГК-1» и никак не могут добиться объяснений от акционерного общества, за что впали в такую немилость.

С жителями поселка Кривой Порог Кемского района приключилась другая напасть. Они получили из Фонда капитального ремонта РК квитанции с пятизначными числами. Мы попытались разобраться в этой ситуации.

Жительница Кривого Порога Майя Егоровна рассказала, что ее сын, инвалид с детства, живет в многоквартирном доме по адресу улица Кольцевая, 10 А. Квартирка небольшая, всего 28 квадратных метров. По словам Майи Егоровны, счета на оплату взносов на капитальный ремонт раньше не приходили.

«Мы честно оплачивали все платежки. Дело в том, что сын пользовался субсидией, и мы следили, чтобы долгов не было. Когда оформили субсидию, я первые три месяца ездила в бухгалтерию в Кемь и спрашивала, почему плата за капремонт не приходит. Волновалась, что долг будет, и субсидию снимут. А мне говорили, что дом не на балансе поселка. Каждые полгода я для оформления субсидии брала справки в бухгалтерии, что этому дому не выставляют счета за капремонт. А в феврале 2024 года нам выставили счет за капремонт за последние шесть лет. Сын получил квитанцию на 22 тысячи рублей. Как это инвалиду заплатить 22 тысячи? Он в месяц получает только 20 тысяч рублей»,

- волновалась Майя Егоровна.

Она попыталась выяснить ситуацию в Петрозаводске и дозвонилась до АО «ЕРЦ РК», которое выставляет счета жителям Кривого Порога. «В расчетном центре объяснили, что дом поставили на баланс поселка только с 2024 года», - сказала женщина.

Другие жильцы дома по улице Кольцевая, 10 А тоже получили баснословные счета. В доме проживает много пожилых людей, для которых новость о необходимости заплатить несколько десятков тысяч рублей стала психологическим ударом.

Мне удалось поговорить по телефону с главой администрации Кривопорожского сельского поселения Александром Суханом, который оказался в курсе происходящего. Как объяснили в местной администрации, в 2016-2017 годах администрация передавала списки домов для начисления взносов за капремонт, но по какой-то причине в этот список дом по улице Кольцевая, 10 А не попал. Одновременно в Фонде капремонта РК об этом доме знали, и он был включен в программу капитального ремонта.

«На основании чего-то дом все-таки включили в программу. Но на основании чего, не понятно»,

- объяснила сотрудница сельской администрации.

Другими словами, не ясно, где произошел сбой, и почему гражданам не выставляли счета, раз дом значился в программе капремонта.

В доме по улице Кольцевая, 10 А были и муниципальные квартиры. В сельской администрации утверждают, что подавали в АО «ЕРЦ РК» списки муниципальных квартир из проблемного дома, но взносы за капремонт все равно не начисляли.

«Кто где «накосячил», пока вообще неизвестно»,

- заметила сотрудница кривопорожкой администрации.

Она вспомнила, что пару лет назад в администрацию звонили из фонда капремонта с предложением провести собрание собственников жилья, чтобы определить, куда перечислять взносы — в фонд или на спецсчет дома. В этом случае в фонде готовы были начислить взносы за последние пять лет. Но собрание так и не состоялось. «Граждане стали возмущаться, почему они должны за пять лет платить», - сообщили в местной администрации.

Сотрудница фонда капремонта Юлия Владимировна подтвердила, что начисления за капремонт по дому на Кольцевой, 10 А производились начиная с 1 января 2017 года. Почему не было квитанций, она сказать не смогла.

«Дом внесли в региональную программу. Возникла обязанность по оплате взносов. В соответствии с законодательством, собственниками не было принято решение о формировании фонда капитального ремонта. За собственников это сделала администрация, выпустив постановление. И при проведении инвентаризации лицевых счетов, при очередной актуализации региональной программы был выявлен дом, по которому не поступало обращений на предмет неполучения квитанций. И поэтому, так как дом выявили, были доначислены взносы с момента возникновение обязанности по оплате»,

- уверенным голосом, словно по заученному тексту, сказала Юлия Владимировна.

Я поинтересовалась, почему счета не выставлялись и кто в этом виноват? Сотрудница фонда уже менее уверенным тоном заметила, что ситуацию нужно рассматривать с двух сторон. Она напирала на то, что собственники обязаны были принять решение о том, куда перечислять взносы, но не сделали этого. Естественно, у меня возник вопрос: раз в фонде о доме знали и начисляли взносы, то, может быть, допустили ошибку в ЕРЦ РК? Или что-то упустили в фонде и не передали в расчетный центр данные о доме по улице Кольцевая 10 А?

«Задание на открытие лицевых счетов дает фонд в момент поступления постановления администрации»,

- подтвердила Юлия Владимировна.

Расчетному центру, по ее словам, дается месяц, чтобы открыть лицевые счета и начать выставлять квитанции. Правда, она не смогла сказать, когда в фонд поступило постановление об определении дома на общий счет регионального оператора, вовремя ли фонд направил информацию в ЕРЦ РК, и, в конечном счете, на каком этапе произошел сбой. В фонде объяснили, что необходимо поднять всю переписку по данной ситуации и предложили направить официальный запрос от редакции, что мы незамедлительно сделали. Юлия Владимировна заметила, что ситуации, когда собственникам целого дома годами не выставляют квитанции, - большая редкость.

Пока мы пытались выяснить причину столь длительной забывчивости о взносах, Александр Сухан рассказал, что встретился с прокурором Кемского района Алексеем Артемьевым, собрал с граждан поступившие квитанции об оплате взносов за капремонт и передал их в прокуратуру. По его словам, там сейчас проводят проверку. Глава сельской администрации добавил, что два года назад женщина приобрела в доме на Кольцевой, 10 А квартиру, а сейчас получила счет за капремонт за последние шесть лет. По его словам, один из счетов составляет порядка 40 тысяч рублей.

В этой истории рано ставить не то что точку, а даже запятую. Юристы советуют гражданам не платить сомнительные счета за прошлые годы, а оплачивать, обязательно с соответствующей пометкой в квитанции, только текущие платежи. В самом худшем варианте на граждан могут подать иск в суд. Но если гражданин в суде заявит ходатайство о сроке исковой давности, составляющей три года, то взыскать с него смогут только за последние три года.

Сейчас важно выяснить, где произошел сбой и почему гражданам так долго не начисляли взносы. Я подозреваю, что в фонде капремонта попытаются всю вину свалить на самих граждан. В этой истории пока слишком много неизвестных. Непонятно, когда было выпущено постановление администрации, был ли в этом постановлении указан дом по улице Кольцевая, 10 А, дошло ли постановление до фонда, и направил ли фонд своевременно данную информацию в расчетный центр. Ведь если сбой произошел на одном из этапов бюрократических обменов информацией, то, как мне кажется, и отвечать должно ведомство, которое допустило промашку.

Понятно, что легче всего свалить всю ответственность на граждан, выставив им астрономические счета. Будем надеяться, что в ходе прокурорской проверки удастся тщательно исследовать все обстоятельства этого необычного жилищного сюжета. Мы обязательно сообщим о том, чем завершилась эта история.

P.S. Когда материал готовился к публикации, в редакцию поступил ответ на наш запрос из фонда капремонта. Там подтвердили, что дом по улице Кольцевая, 10, А находился в региональной программе, и обязанность по уплате взносов для собственников жилья наступила с 1 января 2017 года. В фонде отметили, что, согласно их толкованию законодательства, обязанность по уплате взносов не ставится в зависимость от получения квитанции. При этом в фонде откровенно проигнорировали наш вопрос о том, на основании какого документа и от какой даты были открыты лицевые счета по дому на улице Кольцевая, 10 А? Нам не ответили и на другой принципиальный вопрос: когда конкретно фонд направил задание в ЕРЦ РК о начислении взносов по данному дому? Скорее всего, сказать в фонде просто нечего. Все это еще больше подтверждает нашу версию, что собственные просчеты в фонде постараются переложить на граждан, выставив им невообразимые счета.