Сплошные проверки на дорогах пройдут в понедельник в Петрозаводске

В понедельник, 25 марта, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом предупреждает пресс-служба ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции организуют сплошные проверки автомобилей. Инспекторы будут искать пьяных водителей.

Жителей карельской столицы просят помогать полиции. Сообщить о людях, которые решили сесть за руль в нетрезвом виде, можно в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД