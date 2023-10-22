Жители деревни на юге Карелии сообщили об утреннем морозе –16 градусов

Люди в деревне Олонецкого района с изумлением рассказали о сильном морозе утром 22 октября. Температура была поистине зимняя, пишут они в группе «Лисья Сельга» ВКонтакте.

Термометры рано утром в воскресенье показывали -16 градусов. Естественно, для октября такие значения – не норма. Такое значение зафиксировали 22 октября в 06:30, отметили подписчики паблика.

При этом ранее синоптики прогнозировали температуру -10 градусов в некоторых районах республики. В целом по Карелии ночью обещали -2, -7 градусов. Деревня Лисья Сельга находится в 90 километрах от Петрозаводска. // фото: wirestock/ freepik.com