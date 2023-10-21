Ночью в Карелии будет до минус 10 градусов

Облачная с прояснениями погода будет 22 октября в Карелии. Осадков на большей части территории республики не ожидается, но в южных районах местами пройдет небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РК.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и западный умеренный. Ночью температура воздуха -2, -7 градусов, местами до -10 градусов, днем будет -1, +4 градуса.

В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный умеренный. Температура ночью составит -3, -5 градуса, днем будет +1, +3 градуса. // фото: montypeter/ freepik.com