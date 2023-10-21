Поселок около Петрозаводска засыпало снегом

Поселок в Прионежском районе засыпало снегом. Об этом сообщили жители Деревянки в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Люди увидели снег утром в субботу, 21 октября. Он лежал на земле и кровлях домов. Снежно было уже в пятницу, 20 октября.

Снег выпал также в других населенных пунктах Прионежского района. Синоптики предполагают, что это «снежный эффект озера». Образовавшиеся над Онежским озером облака шли в этом направлении, а потом из них узкой полосой выпали осадки. // фото: Yannin/ pixabay.com