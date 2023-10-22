Легкий морозец будет сегодня в Карелии

Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии. Осадков на большей части территории республики не ожидается, но в южных районах местами пройдет небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РК.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и западный умеренный. Днем температура воздуха будет -1, +4 градуса.

В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром на дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный умеренный. Температура днем составит +1, +3 градуса. // фото: StockSnap/ pixabay.com