Житель Карелии за хранение оружия и боеприпасов пойдет под суд

Житель Суоярвского района более десяти лет назад при обследовании территорий, где в период Великой Отечественной войны происходили ожесточенные бои, обнаружил карабин системы Мосина и более 150 патронов различного калибра, которые впоследствии хранил у себя дома. Оружие и боеприпасы к нему оказались пригодными для использования. Это показала проведенная экспертиза, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Но и это еще не все. Помимо вышеуказанного, мужчина приобрел банку с порохом, которую также в дальнейшем хранил на своем участке. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий удалось установить местонахождение и изъять запрещенные вещества и предметы.

В отношении 46-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ). На сегодняшний день расследование завершено, материалы направлены в суд. Теперь обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.