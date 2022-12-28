Полторы тысячи литров алкоголя оказались подделкой

С начала года сотрудниками подразделений экономической безопасности МВД Карелии из незаконного оборота изъято более 1,5 тысяч литров алкогольной продукции, выявлено 12 преступлений в данной сфере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданам, предпринявшим попытки получить доход от нелегального бизнеса, а также использовать алкогольную продукцию с поддельными акцизными марками, грозит уголовное наказание по статьям 171.1 и 171.3 УК РФ - от миллионных штрафов до лишения свободы до нескольких лет.

Так, в Муезерском районе расследование уголовных дел в отношении местного жителя уже завершено. Житель поселка Муезерский хранил в подсобном помещении и реализовывал немаркированную алкогольную и табачную продукцию через собственные магазин и бар. К тому же, он не имел лицензии на данный вид деятельности. У 45-летнего селянина было изъято более 9 тысяч пачек сигарет и 620 литров различного вида алкоголя на общую сумму свыше 800 тысяч рублей. // Фото: pxhere.