28 декабря 2022, 12:27
Ссора братьев в Петрозаводске завершилась смертью одного из них
В столице Карелии будут судить обвиняемого в совершении тяжкого преступления мужчину
В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в смерти родного брата, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным СК, в сентябре этого года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился в квартире дома на улице Калинина со своим 44-летним братом. Они жили вместе. В ходе потасовки мужчина ударил родственника по голове. Через некоторое время тот умер от полученной черепно-мозговой травмы.
Дело передано в суд. Вскоре оно будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com