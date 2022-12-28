Ссора братьев в Петрозаводске завершилась смертью одного из них

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в смерти родного брата, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, в сентябре этого года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился в квартире дома на улице Калинина со своим 44-летним братом. Они жили вместе. В ходе потасовки мужчина ударил родственника по голове. Через некоторое время тот умер от полученной черепно-мозговой травмы.

Дело передано в суд. Вскоре оно будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com