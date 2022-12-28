Молодой мужчина избил детей в Карелии

В Беломорске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступлений в отношении детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в июне этого года обвиняемый, будучи пьяным, заметил в неэксплуатируемом доме в Беломорске компанию детей. Он подошел к ним и без всякого повода избил 8-летнего и 11-летнего мальчиков.

Также стало известно о том, что мужчина систематически избивал 12-летнего ребенка. После очередного случая побоев он схватил мальчика за шею и пообещал убить его, что жутко напугало школьника.

Следователи допросили свидетелей, провели необходимые экспертизы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com