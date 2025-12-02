Житель Карелии хотел починить свой автомобиль за счет чужого

20-летний житель одного из поселков в Калевальском районе совершил кражу запчастей. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Мужчина проник в гараж, где хранился автомобиль, и снял с него запчасти: передний и задний бамперы, капот, замок крышки багажника, указатели поворотов, решётку радиатора и головку блока цилиндров. Вор планировал использовать их для ремонта своего транспортного средства.

Преступник полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

