Девушка ушла из магазина с полными пакетами и попала в розыск

Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодую женщину, которая попала в объектив камер наблюдения в одном из городских магазинов.

Согласно опубликованной на сайте МВД по РК ориентировке, этот человек подозревается в краже продуктов из сетевого магазина в районе Первомайского проспекта.

Личность женщины пока не установлена. Всех, кто узнал ее, просят звонить по телефону: 8-911-413-8329. Конфиденциальность гарантируется.

