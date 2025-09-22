Жилой дом едва не сгорел в Петрозаводске

Днем 21 сентября в Петрозаводске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

По данным источника, сигнал о происшествии у дома №7а по улице Соломенской поступил на пульт дежурного в 15:30. На место выехали специалисты пожарной части №75. Выяснилось, что горит электрический шкаф.

Пожарные быстро ликвидировали возгорание при помощи порошкового огнетушителя. В результате ЧП никто не пострадал, здание удалось отстоять. Причина случившегося выясняется.

