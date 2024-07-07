Женщина выжила после падения с высоты в Петрозаводске

Упавшая с пятого этажа дома на Кукковке женщина находится в реанимации. Ее состояние стабильное, но тяжелое. Пострадавшая в сознании. Об этом со ссылкой на минздрав Карелии сообщает «Столица на Онего».

ЧП произошло вечером 6 июля. Очевидцы сообщали, что женщина упала с пятого этажа дома на Парфенова. Перед этим из квартиры доносились крики. Пострадавшую госпитализировали. // фото unsplash.com/ io&tech