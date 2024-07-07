Автомобиль не удержался на трассе и оказался среди деревьев

Помощь пожарных и медиков «скорой» потребовалась на месте аварии в Карелии.

Вечером 6 июля при движении по дороге Петрозаводск-Суоярви автомобиль вылетел с трассы и упал в кювет. Машина оказалась на боку среди деревьев.

По сообщению пряжинских пожарных, которые отключили аккумуляторную батарею, в аварии травмы получил один человек. // фото vk.com/club210308044