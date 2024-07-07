07 июля 2024, 09:40
Автомобиль не удержался на трассе и оказался среди деревьев
В ДТП на дороге Петрозаводск-Суоярви работали пожарные, «скорая» и полиция
Помощь пожарных и медиков «скорой» потребовалась на месте аварии в Карелии.
Вечером 6 июля при движении по дороге Петрозаводск-Суоярви автомобиль вылетел с трассы и упал в кювет. Машина оказалась на боку среди деревьев.
По сообщению пряжинских пожарных, которые отключили аккумуляторную батарею, в аварии травмы получил один человек. // фото vk.com/club210308044