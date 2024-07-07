07 июля 2024, 00:49
Происшествия

Женщина упала с высоты на Кукковке

Об инциденте сообщили в соцсети, за жизнь пострадавшей борются врачи

Инцидент произошел поздним вечером 6 июля. На улице Парфенова в Петрозаводске работали полицейские и медики «скорой» помощи.

В паблике «Кукковка. РФ/микрорайон Кукковка», инцидент произошел в доме №10 на улице Парфенова. Сообщается, что перед падением женщины из квартиры на пятом этаже доносились крики. За жизнь пострадавшей борются врачи. // фото vk.com/kukkovka_ptz/ unsplash.com/ Egor Ivlev

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