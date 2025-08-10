Женщина ударила ножом мужчину на Мичуринской

В полиции официально прокомментировали ночную поножовщину.

Ранее сообщалось о потасовке с холодным оружием на улице Мичуринская в Петрозаводске. К дому подъезжала полиция и медики.

В МВД Карелии назвали произошедшее бытовым конфликтом. Звонок о конфликте поступил правоохранителям 10 августа в 00:50.

По предварительной версии, женщина 1984 года рождения ударила ножом в нижнюю челюсть мужчину 1983 года рождения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства конфликта.