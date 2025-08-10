10 августа 2025, 17:08
Женщина ударила ножом мужчину на Мичуринской
Пострадавшему в бытовом конфликте оказали медицинскую помощь
фото стопкадр
В полиции официально прокомментировали ночную поножовщину.
Ранее сообщалось о потасовке с холодным оружием на улице Мичуринская в Петрозаводске. К дому подъезжала полиция и медики.
В МВД Карелии назвали произошедшее бытовым конфликтом. Звонок о конфликте поступил правоохранителям 10 августа в 00:50.
По предварительной версии, женщина 1984 года рождения ударила ножом в нижнюю челюсть мужчину 1983 года рождения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства конфликта. © «Петрозаводск говорит»