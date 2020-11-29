Женщина пропала после выписки из больницы в Карелии

Полиция Сегежского района разыскивает пропавшую без вести Людмилу Александровну Каминскую, сообщает паблик ПСО «Доброспас». Женщину, 1969 года рождения, еще 4 ноября выписали из ГБУЗ «СЦРБ». Однако, судя по всему, в родной поселок Волома в Муезерском района она не вернулась. С момента выписки о местонахождении Людмилы Каминской ничего не известно. Отмечается, что разыскиваемая злоупотребляет спиртным.

Приметы: Куртка демисезонная длинная (по колено) светлого синего цвета, сапоги резиновые синего цвета, свитер фиолетового цвета с воротом.

Информацию о пропавшей просят сообщать в полицию Сегежского района или по телефонам 02, 8(81431) 4-33-33. (фото vk.com)