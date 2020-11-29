Очередной пьяный водитель в Карелии станет пешеходом

Очередной нетрезвый водитель пойман сотрудниками ДПС сегодня ночью в Карелии.

«В 01:33 в г. Питкяранта автоинспекторы отстранили от управления водителя, 1992 г.р., который находился за рулем автомобиля ВАЗ-21140 с признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. На нарушителя составлены административные материалы по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) – влечет наложение административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1.5 до 2 лет.