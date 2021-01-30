30 января 2021, 18:51
Происшествия

Завершены поиски пропавшего в Карелии мужчины

Полиция установила местонахождение разыскиваемого и поблагодарила всех за содействие

Полиция прекратила поиски пропавшего в Карелии жителя Олонца. Мужчина ушел из дома в ночь на 27 января, после чего о нем ничего не было известно. 29 января жителя Карелии объявили в розыск.

Сегодня МВД Карелии сообщило о том, что местонахождение разыскиваемого установлено. В истории с исчезновением нет ничего криминального.

Стражи порядка поблагодарили всех откликнувшихся за содействие.

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МВД Карелии
Олонец
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