Завершены поиски пропавшего в Карелии мужчины

Полиция прекратила поиски пропавшего в Карелии жителя Олонца. Мужчина ушел из дома в ночь на 27 января, после чего о нем ничего не было известно. 29 января жителя Карелии объявили в розыск.

Сегодня МВД Карелии сообщило о том, что местонахождение разыскиваемого установлено. В истории с исчезновением нет ничего криминального.

Стражи порядка поблагодарили всех откликнувшихся за содействие.