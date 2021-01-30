Названа предварительная причина жесткого ДТП с фурой в Карелии

Серьезная авария с участием фуры MAN и автомобиля «Хендай Солярис» произошла сегодня утром на трассе «Кола» в Олонецком районе.

В Госавтоинспекции Карелии назвали возможную причину аварии. По предварительным данным дорожной полиции, 31-летний водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой. Ранее мы публиковали фотографии с места аварии.

Медики осмотрели водителя иномарки. Ему потребовалась разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются. (фото vk.com)