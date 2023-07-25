25 июля 2023, 13:26
Затопленную в Пудожском районе дорогу восстановят за неделю
Размытый участок трассы рядом с деревней Песчаное ремонтируют
В течение ближайшей недели участок федеральной автодороги «Вологда – Медвежьегорск» в деревне Песчаное приведут в порядок. Об этом сообщили в правительстве региона.
Напомним, дорожное полотно размыло дождем, движение сначала перекрыли, потом сделали реверсивным. Устранение последствий подтопления участка трассы взяла на контроль прокуратура Пудожского района.
В данный момент дорогу расчистили, эвакуировать жителей не пришлось. Асфальт цел, но подушка нуждается в ремонте. Щебень для укрепления участка уже привезли. // фото: «Петрозаводск говорит»