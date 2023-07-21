Движение по затопленной дороге в Пудожском районе восстановили

Автомобили могут проехать по участку трассы «Вологда - Медвежьегорск» около деревни Песчаное в Пудожском районе. Движение восстановили, сообщили в группе местной администрации ВКонтакте.

Однако транспорт пустили пока только по одной полосе, хотя уровень воды спал.

Дорогу подтопило потому, что из-за сильных дождей из берегов вышла река Сенная. Также подтопило дом в деревне Песчаное, где живет один человек, и приусадебный участок, прилегающий к дому в деревне Авдеево, там проживает семья из двух человек. // фото: Елена Малишевская/ «Петрозаводск говорит»