Юные самбисты из Карелии показали мастерство на турнире в Кандалакше

Межрегиональный турнир «Рождественская елка» прошел в Мурманской области. В турнире по самбо участвовали юные спортсмены из Мурманска, Кандалакши, Полярные зори, Мончегорска, Кировска, Умбы, Оленегорска и Петрозаводска.

Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва №5 Алексей Бабский (вес до 42 кг) и Денис Колосовский (весовая категория до 52 кг) стали победителями соревнований, сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Спортсмены провели по четыре встречи и одержали уверенные победы. По итогам турнира, в номинации «Лучшая техника» Алексей Бабский был отмечен специальным кубком. // фото группа «Центр спортивной подготовки»