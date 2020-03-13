Юноша угрожал расправой охраннику торгового центра в Петрозаводске

Сегодня днем в одном из торговых центров Петрозаводска был задержан агрессивный юноша. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным силового ведомства, сегодня сработала тревожная кнопка в торговом центре в районе Октябрьского проспекта. На объекте был задержан 18-летний молодой человек. Он высказывал угрозы расправой в отношении охранника ТЦ.

По факту высказывания угроз написано заявление в полицию, отметили в Росгвардии.