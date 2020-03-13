Молодой житель Петербурга попался на краже ноутбука в Петрозаводске

Сотрудники ГИБДД приходят на помощь не только участникам дорожного движения, но и участвуют в поимке подозреваемых в различных преступлениях. В частности, вечером 11 марта сотрудники ДПС сумели задержать похитителя ноутбука из кафе, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Экипаж ДПС дежурил в тот вечер в центре столицы Карелии. За помощью к ним обратилась сотрудница кафе, которая рассказала о пропаже ноутбука и назвала приметы молодого человека, возможно, причастного к случившемуся.

Наряд ДПС вызвал оперативников и сам пустился по горячим следам искать злоумышленника, который и был обнаружен неподалеку. Подозреваемым оказался житель Санкт-Петербурга, 1991 года рождения. При себе у него находился похищенный ноутбук. По признакам кражи возбуждено уголовное дело.