Ярмольник пожаловался на безденежье в пандемию

Актер Леонид Ярмольник пожаловался на то, что столкнулся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса. Его слова передает РИА Новости.

По словам Ярмольника, в последние три месяца его доход равен нулю. Все из-за того, что ему пришлось приостановить показ спектался «И снова с наступающим!», который Ярмольник поставил вместе с Николаем Фоменко. Эту постановку актеры профинансировали из своего кармана.

Ярмольник отметил, что в нынешних условиях артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы, и выразил надежду на скорое окончание пандемии. Фото ria.ru