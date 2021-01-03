Восемь человек погибли в первом серьезном ДТП в России в 2021 году

Первое серьезное ДТП в России в 2021 году произошло на трассе «Енисей» в республике Тыва. В лобовом столкновении двух автомобилей погибли восемь человек, сообщает ТАСС.

На месте аварии погибли семь человек, еще один скончался при транспортировке в больницу. Еще два человека госпитализированы.

Сообщается, что в обеих машинах ехали по пять человек. Оба водителя не выжили. Фото rv-ryazan.ru