03 января 2021, 14:58
Восемь человек погибли в первом серьезном ДТП в России в 2021 году
На трассе «Енисей» столкнулись два заполненных людьми автомобиля
Первое серьезное ДТП в России в 2021 году произошло на трассе «Енисей» в республике Тыва. В лобовом столкновении двух автомобилей погибли восемь человек, сообщает ТАСС.
На месте аварии погибли семь человек, еще один скончался при транспортировке в больницу. Еще два человека госпитализированы.
Сообщается, что в обеих машинах ехали по пять человек. Оба водителя не выжили. Фото rv-ryazan.ru